So erklärte der stellvertretende russische Aussenminister Sergej Rjabkow mittlerweile mit Blick auf ein Treffen von Aussenminister Sergej Lawrow und seinem US-Kollegen Marco Rubio, die Idee eines Treffens bestehe, aber es sei noch zu früh, über einen Termin zu sprechen. Lawrow und Rubio hatten zuvor zur Vorbereitung eines möglichen Treffens von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg telefoniert. Zur weiteren Vorbereitung dieses Gipfels war ein Treffen der beiden Aussenminister geplant.