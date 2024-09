Eine neue Prognose zur Entwicklung der Nachfrage nach Rohöl der Internationalen Energieagentur (IEA) hat die Preise nicht bewegt. Demnach leidet die weltweite Nachfrage unter der Konjunkturflaute in China. In der ersten Jahreshälfte sei die Nachfrage nach Rohöl im Schnitt um 0,8 Millionen Barrel pro Tag gestiegen und damit deutlich schwächer als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Das Wachstum der Nachfrage in der ersten Jahreshälfte sei so schwach ausgefallen wie seit 2020 nicht mehr.