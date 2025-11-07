Trotz einer leichten Erholung am Freitag steuern die Ölpreise auf die zweite schwächere Woche in Folge zu. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg am Freitagmorgen um 53 Cent auf 63,92 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember legte am Freitag um 51 Cent auf 59,94 Dollar zu. Auf Wochensicht bedeutet das aber immer noch Verluste von jeweils fast einem Dollar.