Gestützt wurden die Ölpreise durch die jüngste Entwicklung der Reserven in den USA. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hatte in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um eine Million Barrel verzeichnet. Sinkende Ölreserven in der grössten Volkswirtschaft der Welt deuten auf ein knappes Angebot an Rohöl hin und sorgen so in der Regel für Auftrieb bei den Notierungen.