Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gestiegen. Sie haben sich damit ein Stück weit von jüngsten Verlusten erholen können. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 62,84 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November stieg um 52 Cent auf 59,22 Dollar.