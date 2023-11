Am Donnerstag waren die Ölpreise jeweils mehr als drei Dollar je Barrel gefallen. Zeitweise wurde Rohöl aus der Nordsee zu 76,60 Dollar gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit Juli. Überraschend schwache US-Konjunkturdaten aus den USA hatten den Preisrutsch am Ölmarkt ausgelöst. Zuvor hatte schon ein unerwartet starker Anstieg der US-Ölreserven die Sorge vor einer zu schwachen Nachfrage in der grössten Volkswirtschaft der Welt geschürt. «Der Ölpreis ist aufgrund von Nachfragesorgen und der Erwartung eines überversorgten Marktes unter Druck geraten», kommentierte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank.