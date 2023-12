Ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA sorgte für etwas Auftrieb bei den Ölpreisen. Am Nachmittag wurde bekannt, dass die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 4,3 Millionen auf 440,8 Millionen Barrel gesunken waren. Es ist der zweite Rückgang in Folge. Analysten hatten im Schnitt nur ein Abschmelzen der Lagerbestände um 1,6 Millionen Barrel erwartet.