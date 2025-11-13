Zur Wochenmitte waren die Ölpreise deutlich gefallen. Nach jüngsten Prognosen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) gab die Notierung für Brent-Öl zeitweise um mehr als zwei Dollar je Barrel nach. Die Opec hatte zwar die Nachfrageprognose für das laufende und das kommende Jahr nicht verändert. Die Experten der Opec erwarten aber für das dritte Quartal einen Überschuss an Rohöl auf dem Weltmarkt, was die Ölpreise unter Druck setzte.