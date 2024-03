Im weiteren Tagesverlauf rückt die Entwicklung der US-Ölreserven stärker in den Fokus der Anleger. Der Branchenverband American Petroleum Institute (API) hatte nach Daten vom Dienstag in der vergangenen Woche einen Anstieg der Ölreserven um 400 000 Barrel verzeichnet. Am Nachmittag stehen offizielle Daten der US-Regierung auf dem Programm, die am Ölmarkt stark beachtet werden und für neue Impulse sorgen können./jkr/bgf/stk