Die Ölpreise haben sich am Montag etwas von Kursverlusten der vergangenen Woche erholt. Am Markt wurde auf jüngste Militärschläge der USA und Grossbritanniens auf Stellungen der Huthi im Jemen verwiesen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 77,69 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 26 Cent auf 72,54 Dollar.

05.02.2024 07:53