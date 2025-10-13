Händler führten dies darauf zurück, dass US-Präsident Donald Trump am Wochenende die Wogen im Handelskonflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten wieder zu glätten versuchte. Erst am Freitag hatte er für grosse Verunsicherung gesorgt und damit die Ölpreise auf Talfahrt geschickt. China und die USA sind die beiden wichtigsten Ölverbrauchsländer der Welt. Der Brent-Preis war daraufhin auf 62,73 Dollar abgesackt und damit auch auf Wochensicht deutlich ins Minus gerutscht.