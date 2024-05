Die Ölpreise haben sich am Freitagmorgen etwas von ihren deutlichen Kursverlusten in der laufenden Woche erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete im frühen Handel 83,96 US-Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Abend zuvor. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Ausmass auf 79,24 Dollar.