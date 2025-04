Die Ölpreise erholten sich so teilweise von den Verlusten am Vortag. Die freundlichere Stimmung am US-Aktienmarkt stützte auch die Ölpreise etwas. Erwägungen der US-Regierung, die Entlassung von US-Notenbankchef Jerome Powell zu betreiben, hatten am Montag für Verunsicherung gesorgt. US-Präsident Donald Trump forderte Zinssenkungen von Powell. Am Freitag hatte Kevin Hassett, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats der USA, gesagt, der Präsident prüfe, ob er in der Lage sei, Powell zu entlassen. Eine Entlassung Powells könnte das Vertrauen in den Dollar und die US-Wirtschaft unterminieren.