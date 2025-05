Die Ölpreise haben am Dienstag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Vormittag 61,51 Dollar. Das waren 1,27 Dollar mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juni stieg um 1,32 Dollar auf 58,45 Dollar.