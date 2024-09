Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung. Zudem sorgte die jüngste Entwicklung der US-Ölreserven für Auftrieb bei den Notierungen. In der vergangenen Woche hatte der Interessenverband American Petroleum Institute (API) einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 2,8 Millionen Barrel verzeichnet. Sinkende Ölreserven in der grössten Volkswirtschaft der Welt stützen in der Regel die Ölpreise.