In der vergangenen Woche waren die Ölpreise noch stark gefallen. Seit Beginn des Monats hat sich Brent-Öl um etwa sieben Dollar verbilligt. Aus dem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht der Internationalen Energieagentur (IEA) geht hervor, dass die globale Nachfrage nach Rohöl in der ersten Jahreshälfte so schwach gewachsen war wie seit 2020 nicht mehr. Ursache ist vor allem die vergleichsweise maue konjunkturelle Entwicklung in China, der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt.