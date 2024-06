Etwas belastet wurden die Ölpreise durch den stärkeren US-Dollar. Dieser macht Rohöl für Käufer aus anderen Währungsräumen teurer. Dies belastet tendenziell die Nachfrage. Die US-Notenbank hatte am Mittwoch nur noch eine Leitzinssenkung in diesem Jahr signalisiert. Zuvor hatte sie noch drei in Aussicht gestellt. Dies stützte den Dollar. Zudem dürften die hohen Zinsen, die Konjunktur belasten. Dies dämpft die Nachfrage nach Rohöl./jsl/men