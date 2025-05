Nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage setzten leichte Gewinnmitnahmen ein. Am Vormittag hatten die Ölpreise noch zugelegt. Für Zuversicht sorgte die Meldung, dass sich die USA und China auf die Aufnahme von Handelsverhandlungen geeinigt haben. Finanzminister Scott Bessent werde am 8. Mai in die Schweiz reisen und dort auch mit einem führenden Wirtschaftsvertreter der Volksrepublik China zusammentreffen, teilte das US-Finanzministerium mit. Die Anleger hoffen nun, dass die Spannungen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt nachlassen könnten.