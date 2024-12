Die Aussicht auf ein grosses Ölangebot hat die Preise am Dienstag einmal mehr belastet. Trotz der anhaltenden Sorgen wegen der Spannungen im Nahen Osten scheine sich der Ölmarkt auf ein Überangebot in der ersten Hälfte des Jahres 2025 einzustellen, erklärte Analystin Priyanka Sachdeva vom Broker Phillip Nova Pte in Singapur.