Schon in den vergangenen Wochen sind die Erdölpreise in der Tendenz gefallen. Ausschlaggebend sind neuerliche Sorgen über die globale Konjunkturentwicklung. Wirtschaftsdaten aus der weltgrössten Volkswirtschaft USA waren zuletzt eher schwach ausgefallen. Die zweitgrösste Wirtschaftsmacht China kämpft seit längerem mit einer Wachstumsschwäche. Zahlen vom chinesischen Aussenhandel fielen am Dienstag durchwachsen aus und übten zusätzlichen Druck auf die Rohölpreise aus.