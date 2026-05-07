An den vergangenen drei Tagen ist der Brent-Preis um rund 15 Dollar gefallen, liegt aber immer noch deutlicher höher als vor Kriegsbeginn. Experten warnen jedoch vor zu grosser Zuversicht. «Der Einbruch des Rohölpreises ist einmal mehr ein übertrieben optimistischer und verfrühter Schluss: Für den Markt zählt allein, wie und wann die Strasse von Hormus wieder geöffnet wird», sagte Vandana Hari, Gründerin des Analysehauses Vanda Insights. «Zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Aussicht weniger als ein schwacher Schatten am Horizont.»/jsl/la/mis