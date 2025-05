Seit mittlerweile vier Handelstagen geht es mit den Notierungen am Ölmarkt nach unten. Am Donnerstag ist der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee erstmals seit dem 9. April wieder unter die Marke von 60 US-Dollar gefallen. Die Notierungen knüpften an die starken Verluste im April an. Im Vormonat hat sich Brent-Öl um mehr als zehn Dollar je Barrel verbilligt. Marktbeobachter sprachen vom stärksten Preisverfall innerhalb eines Monats seit 2021.