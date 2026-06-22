Es kommt Bewegung in die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Nach Angaben von US-Vizepräsident JD Vance will der Iran wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land lassen. Einen Zeitplan dafür gebe es aber noch nicht. Bereits am Sonntag seien «ermutigende Fortschritte» erzielt worden, hiess es in einer von den Vermittlern aus Katar und Pakistan auf der Plattform X verbreiteten Erklärung.
Es sei ein Gesprächskanal zwischen den Kriegsparteien eingerichtet worden, um Missverständnisse oder Zwischenfälle in der Strasse von Hormus zu vermeiden, erklärten die Vermittler. Ziel sei eine sichere Passage für kommerzielle Schiffe durch die Strasse von Hormus. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg ausgewertete Schifffahrtsdaten belegen, dass am Wochenende Millionen Barrel Öl durch die Meerenge transportiert wurden.
Die Meerenge ist eine für die Weltwirtschaft bedeutende Route für die Lieferung von Rohöl aus den Förderstaaten am Persischen Golf. Die Blockade der Strasse von Hormus infolge des Iran-Kriegs hatte den Ölpreis im März zeitweise über 120 Dollar je Barrel getrieben.
Anlagestrategen vom Finanzdienstleister KGI sprachen von einer allgemein positiven Stimmung an den Finanzmärkten zu Beginn der Handelswoche. Allerdings dürften die auf 60 Tage angesetzten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran auch immer wieder für Preis-Schwankungen am Ölmarkt sorgen./jkr/jsl/jha/
(AWP)