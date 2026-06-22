Die Ölpreise sind am Montag nach ersten Fortschritten bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs deutlich gesunken. Im Tagesverlauf haben sie Verluste aus dem frühen Handel weiter ausgeweitet. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im August fiel um mehr als drei Prozent auf 77,81 US-Dollar. Am Freitag lag der Preis für Nordseeöl noch über 80 Dollar.