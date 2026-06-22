Es kommt Bewegung in die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Nach Angaben von US-Vizepräsident JD Vance will der Iran wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land lassen. Einen Zeitplan dafür gebe es aber noch nicht. Bereits am Sonntag seien «ermutigende Fortschritte» erzielt worden, hiess es in einer von den Vermittlern aus Katar und Pakistan auf der Plattform X verbreiteten Erklärung.