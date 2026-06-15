Die Ölpreise sind nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges deutlich gefallen. Der Preis für die weltweite Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im August gab am Montag um knapp fünf Prozent auf 82,99 US-Dollar je Barrel (159 Liter) nach - das ist der tiefste Stand seit dem 10. März. Der Preis für die US-Sorte WTI mit Lieferung im Juli sackte um mehr als fünf Prozent auf 80,17 Dollar pro Fass ab.