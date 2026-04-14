Neue Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran haben nach Darstellung von US-Vizepräsident JD Vance «grosse Fortschritte» gemacht. Nun allerdings sei Teheran am Zug, bei dem wichtigsten Punkt aus US-Sicht Zugeständnisse zu machen - nämlich deren Atomprogramm. Nach den abgebrochenen Friedensverhandlungen am Wochenende arbeitet Pakistan an einer Wiederaufnahme der Gespräche. Islamabad wolle die Gespräche so bald wie möglich, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus pakistanischen Diplomatenkreisen.