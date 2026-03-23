Trotz des aktuellen Preisrückgangs hat sich Rohöl der Sorte Brent seit Beginn der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran um etwa 43 Prozent verteuert. Die US-Investmentbank Goldman Sachs geht davon aus, dass die Ölpreise für einen längeren Zeitraum auf einem hohen Niveau bleiben dürften. In einer aktuellen Studie wird für die Monate März und April mit einem durchschnittlichen Preis für Rohöl der Sorte Brent von 110 Dollar je Barrel gerechnet. In ihrer Studie gehen sie von einer längeren Unterbrechung der Öllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf aus./jkr/jsl/stk