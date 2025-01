Bereits zu Beginn der Woche standen die Ölpreise unter Druck, als die Notierung für Brent-Öl aus der Nordsee unter 80 Dollar je Barrel gefallen war. Bei der Amtseinführung als neuer US-Präsident hatte Donald Trump am Montag deutlich gemacht, dass die USA die Förderung von Rohöl deutlich ankurbeln will. So hat er Regelungen aufgehoben, die Bohrungen in den meisten Küstengewässern der Vereinigten Staaten effektiv verhinderten. Zudem unterzeichnete Trump ein Dekret zum Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen, was auf eine wachsende Bedeutung fossiler Energieträger in den USA hindeutet.