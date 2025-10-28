Seit Beginn der Woche haben die angekündigten Sanktionen der USA gegen die russische Ölindustrie die Notierungen nicht weiter gestützt. In der vergangenen Woche hatte der überraschende Schwenk in der Russland-Politik der US-Regierung den Preis für Brent-Öl aus der Nordsee noch um etwa vier Dollar je Barrel nach oben getrieben.