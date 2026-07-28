Die jüngste Pause der US-Angriffe drückt die Preise. Grund ist die Hoffnung, dass die USA und der Iran wieder Verhandlungen über eine Lösung des Kriegs aufnehmen könnten. US-Präsident Donald Trump bestätigte diese Erwartungen. «Wir sind in sehr tiefgehenden Verhandlungen mit dem Iran», sagte Trump der Website «Axios».
Viele Händler zeigen sich jedoch skeptisch mit Blick auf die weitere Entwicklung. Schliesslich gibt es beim Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus weiterhin keine Normalisierung. Zudem drohte Trump mit neuen Attacken für den Fall, dass die Gespräche ergebnislos bleiben: «Wir werden wieder sehr starke militärische Gewalt anwenden.»/jsl/jha/
(AWP)