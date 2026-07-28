Die Ölpreise haben am Dienstag weiter nachgegeben. Der Preisrückgang seit dem Ende der US-Angriffsserie am vergangenen Wochenende setzt sich damit fort. Die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung zwischen dem Iran und den USA ist an den Märkten gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 86,98 Dollar. Das waren 1,56 Prozent weniger als am Vortag. Am Freitag hatte der Preis noch über 100 Dollar gelegen.