Im Fokus bleiben die jüngsten Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Sollte der Krieg enden, könnten die Sanktionen gegen Russlands Ölwirtschaft aufgehoben werden und wieder mehr russisches Öl auf den Weltmarkt kommen. Allerdings bleiben Fortschritte mühsam, auch wenn US-Präsident Donald Trump weiter hoffnungsvoll ist, dass die Gespräche zu einem Ergebnis führen.