Die Ölpreise sind am Mittwoch gefallen. Am Markt zeigte sich eine Gegenbewegung nach deutlichen Gewinnen vom Vortag. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete am Nachmittag 74,33 US-Dollar. Das waren 84 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,06 Dollar auf 70,50 Dollar.