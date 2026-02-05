Im Blick bleiben aber die Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Einem Bericht des Nachrichtenportals «Axios» zufolge, gerieten Gespräche zwischen den beiden Staaten noch vor dem eigentlichen Beginn von Verhandlungen beider Länder am Freitag in schweres Fahrwasser. Die USA haben dem Bericht zufolge das Verlangen des Opec-Landes nach Änderungen bei Ort und Format der Gespräche abgelehnt.