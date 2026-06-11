Die Ölpreise sind nach der Absage von geplanten Angriffen der USA auf den Iran deutlich gefallen. Die Nordseesorte Brent fiel am Donnerstagabend unter die Marke von 90 US-Dollar je Barrel. Das waren fast 4 Prozent weniger als am Vorabend. In der Nacht hatte die weltweite Referenzsorte noch bis zu 95,50 Dollar gekostet. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor die für diesen Abend angekündigten schweren Angriffe auf den Iran abgesagt. Der Republikaner begründete das auf der Plattform Truth Social mit laufenden Gesprächen, die die höchste Ebene der iranischen Führung erreicht hätten./men/gl