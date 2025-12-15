Die Ölpreise sind am Montag auch im US-Handel mit der Spekulation um Fortschritte in den Ukraine-Gesprächen weiter gefallen und nähern sich ihren jeweiligen Jahrestiefs an. Der Future auf die US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar fiel am Abend um bis zu 1,04 Dollar oder knapp zwei Prozent auf 56,40 Dollar. Die europäische Ölsorte Brent sackte derweil in der Spitze fast einen Dollar oder 1,6 Prozent auf 60,13 Dollar ab.