Die Ankündigung einer zweiwöchigen Feuerpause zwischen dem Iran und den USA hat die Ölpreise am Mittwoch kräftig fallen lassen. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni fiel kurz nach der Ankündigung um bis zu 16 Prozent auf 91,70 US-Dollar. Am Morgen erholte sich der Kurs der Referenzsorte des weltweiten Ölmarkts wieder etwas, lag aber mit 95,12 Dollar immer noch rund 13 Prozent unter dem Niveau vom Vortag.