Die Ölpreise haben am Freitag nach den jüngsten deutlichen Aufschlägen ein wenig nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 71,49 US-Dollar. Das waren 16 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März sank um 10 Cent auf 66,33 Dollar. Allerdings hatten die Ölpreise an den vergangenen Tagen noch deutlich zugelegt und zum Wochenschluss im frühen Handel die höchsten Stände seit über sechs Monaten erreicht.