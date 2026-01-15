Am Vortag waren die Notierungen noch auf den höchsten Stand seit Oktober gestiegen, bevor eine Gegenbewegung einsetzte. Als Auslöser gelten Aussagen von Trump, die am Markt die Sorge vor einem möglichen US-Angriff auf den wichtigen Förderstaat Iran dämpften. Der US-Präsident hatte zuletzt versöhnlichere Töne angestimmt, nachdem er zuvor dem Iran mit Konsequenzen im Fall von Hinrichtungen von Demonstranten gedroht hatte.