Die Ölpreise sind am Freitag gefallen. Nachdem sich die Notierungen am Morgen kaum verändert gehalten hatten, rutschten sie im Handelsverlauf in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete 65,67 US-Dollar. Das waren 88 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung fiel um 87 Cent auf 61,97 Dollar.