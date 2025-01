Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre jüngste Verlustserie angeknüpft. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März fiel um 37 Cent auf 79,79 US-Dollar. Für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar wurden zuletzt 77,24 Dollar gezahlt. Das waren 64 Cent weniger als am Vortag.