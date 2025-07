Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank verwies in einer Analyse auch auf ein höheres Angebot an Rohöl aus dem führenden Opec-Staat Saudi-Arabien. Demnach habe das Land im Mai knapp 6,2 Millionen Barrel Rohöl pro Tag exportiert und damit mehr als im Vorjahr und auch mehr als im Vormonat. «Hauptgrund für die höheren Exporte war die wegen der Vereinbarung des Ölverbunds OPEC+ auf 9,18 Millionen Barrel pro Tag gestiegene Ölproduktion», schreibt Fritsch in seiner Einschätzung./jkr/jsl/he