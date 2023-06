Am Donnerstagnachmittag veröffentlicht das US-Energieministerium seine wöchentlichen Daten zu den Beständen an Rohöl und Ölprodukten wie Benzin. Die Zahlen werden wegen eines Feiertags in dieser Woche einen Tag später als üblich bekannt gegeben. In der Regel führen die Lagerdaten zu deutlichen Preisschwankungen am Markt, die aber oft nicht nachhaltig sind./bgf/stk