Die Prognose der Opec, die im kommenden Jahr eine stärkere Nachfrage nach Rohöl erwartet, konnte die Notierungen nicht stützen. Für das kommende Jahr erwarten die Opec-Experten ein Wachstum der Nachfrage um täglich 1,4 Millionen Barrel. In diesem Jahr rechnet das Ölkartell nur mit einem Zuwachs um 1,3 Millionen Barrel pro Tag. Mit den Prognosen hat die Opec ihre bisherigen Erwartungen bestätigt.