Weiterhin drückt die Erwartung eines globalen Überangebots an Rohöl auf die Preise. Die Internationale Energieagentur hat die Prognose für ein globales Überangebot an Rohöl zwar erstmals seit Mai gesenkt. Das Angebot werde die Nachfrage 2026 um etwa 3,8 Millionen Barrel pro Tag übertreffen. Im Vormonat war man noch von 4,0 Millionen ausgegangen. Aber auch die neue Prognose würde einen Rekord darstellen.