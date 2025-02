Darüber hinaus waren die Ölreserven in den USA zuletzt überraschend stark gestiegen, was die Notierungen am Ölmarkt in der Regel belastet. Am Donnerstag hatte die US-Regierung gemeldet, dass die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 4,6 Millionen auf 432,5 Millionen Barrel zugelegt hatten. Analysten waren im Schnitt nur von einem Anstieg um 3,0 Millionen Barrel ausgegangen.