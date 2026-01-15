Die Ölpreise haben am Donnerstagmorgen wegen der Hoffnung auf einen erst mal ausbleibenden Militärschlag der USA gegen den Iran kräftig nachgegeben. Sie gaben rund ein Drittel ihrer Kursgewinne, die sie infolge der Eskalation im Iran erzielt hatten, ab. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel in London im frühen Handel um knapp zwei Dollar oder fast drei Prozent auf 64,65 Dollar. Am Mittwoch war er noch bis auf fast 67 Dollar und damit den höchsten Stand seit Oktober gestiegen.