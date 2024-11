Der Dollar reagierte mit Kursgewinnen auf den Wahlsieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen, was die Nachfrage nach Rohöl bremste. Da Rohöl auf dem Weltmarkt in der Regel in Dollar gehandelt wird, verteuern Kursgewinne der amerikanischen Währung den Rohstoff in Ländern ausserhalb des Dollar-Raums. Ausserdem wurde am Markt auf mögliche Auswirkungen der Wahl hingewiesen.