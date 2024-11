«Der Ölpreisanstieg in dieser Woche dürfte von der jüngsten Eskalation im Ukraine-Krieg ausgelöst worden sein, der inzwischen seit mehr als 1.000 Tagen andauert», kommentierte Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank. An den vergangenen Tagen hat sich der Krieg weiter verschärft. «Damit wächst die Sorge, dass Energielieferungen aus Russland unterbrochen werden könnten, falls die Ukraine Raffinerien oder Exporthäfen in Russland ins Visier nimmt, was in der Vergangenheit bereits passiert ist», sagte Fritsch.