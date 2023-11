Die Ölpreise haben am Mittwoch erneut nachgegeben. Am Vormittag wurden die tiefsten Stände seit Ende Juli markiert. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar dann 81,02 US-Dollar. Das waren 58 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember fiel um 62 Cent auf 76,75 Dollar.

08.11.2023 12:31