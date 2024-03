In den Vereinigten Staaten sind die Ölreserven in der vergangenen Woche unerwartet gestiegen. Die Bestände an Rohöl legten laut Energieministerium im Vergleich zur Vorwoche um 3,2 Millionen auf 448,2 Millionen Barrel (je 159 Liter) zu. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang um 1,0 Millionen Barrel gerechnet. Die tägliche Ölproduktion verharrte mit 13,1 Millionen Barrel auf einem hohen Niveau. Ein höherer Bestand an Vorräten belastet tendenziell die Preise.